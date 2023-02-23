Казахстанский супертяж-нокаутер записал видеообращение к звезде Голливуда

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 23:53
©The Heavyweight Factory

Казахстанский боксер-профессионал Иван Дычко (12-0, 11 КО) записал видеообращение к звезде Голливуда и известному в прошлом культуристу Арнольду Шварцнеггеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он опубликовал в своем аккаунте в Instagram ролик с тренировочным процессов в зале, написав: "Арни, свяжись со мной".

Напомним, что в своем последнем бою в июне прошлого года Дычко боксировал в Аргентине и выиграл поединок по очкам: казахстанец впервые в профессиональной карьере победил по очкам, а не нокаутом.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Дычко Иван Шварценеггер Арнольд Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:53
Профи-бокс
Казахстанский супертяж-нокаутер записал видеообращение к звезде Голливуда
Вчера , 16:50
Профи-бокс
Канело потренировал казахстанских боксеров. Видео
Вчера , 14:51
Профи-бокс
Мейвезер ответил на вызов Пакьяо. Реваншу быть?
Вчера , 12:51
Профи-бокс
Флойд Мейвезер сравнил себя с Богом
Вчера , 12:25
Профи-бокс
Боксер провалил допинг-тест и был оправдан. Все дело в яйцах
Вчера , 12:00
Профи-бокс
"Суперчемпион" завершил карьеру после нокаута от Головкина
Вчера , 07:46
Профи-бокс
Алимханулы сделал эмоциональное признание после решения WBO
22 февраля, 22:38
Профи-бокс
Казахстанец с титулом WBA получил бой с мексиканским нокаутером
22 февраля, 22:06
Профи-бокс
Соперник Алимханулы попросил о помощи
22 февраля, 20:35
Профи-бокс
WBO назначила Алимханулы соперника на защиту титула
© 2008 - 2023 ТОО «EML»