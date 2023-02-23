Казахстанский супертяж-нокаутер записал видеообращение к звезде Голливуда

Казахстанский боксер-профессионал Иван Дычко (12-0, 11 КО) записал видеообращение к звезде Голливуда и известному в прошлом культуристу Арнольду Шварцнеггеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он опубликовал в своем аккаунте в Instagram ролик с тренировочным процессов в зале, написав: "Арни, свяжись со мной".
Напомним, что в своем последнем бою в июне прошлого года Дычко боксировал в Аргентине и выиграл поединок по очкам: казахстанец впервые в профессиональной карьере победил по очкам, а не нокаутом.