Казахстанский супертяж-нокаутер записал видеообращение к звезде Голливуда

Казахстанский боксер-профессионал Иван Дычко (12-0, 11 КО) записал видеообращение к звезде Голливуда и известному в прошлом культуристу Арнольду Шварцнеггеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он опубликовал в своем аккаунте в Instagram ролик с тренировочным процессов в зале, написав: "Арни, свяжись со мной".

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