Казахстанский боксер-супертяж Жан Кособуцкий завоевал пояс WBA International, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вакантный титул стоял на кону его боя, который состоялся в рамках вечера бокса в Гамбурге (Германия). Соперником Кособуцкого был нигериец Онориоде Евариеме.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В третьем раунде Кособуцкий отправил соперника в нокдаун, а в четвертом нокаутировал.

Эта победа для казахстанского супертяжа, идущего без поражений, стала 15-й в профи и 14-й досрочной. Евариеме же проиграл во второй раз в карьере.

Отметим, что изначально соперником Кособуцкого должен был стать 38-летний Павел Соур (13-3, 8 КО) из Чехии, но тот заразился коронавирусом и отказался от поединка.

Титул от WBA - второй в карьере 32-летнего казахстанца. В ноябре 2019 года он нокаутом завоевал пояс IBO Inter-Continental.