Казахстанский нокаутер из команды Головкина высказался о возвращении на ринг

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (18-1, 14 КО) высказался о ближайшем бое, пообещав обрадовать зрителей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его бой пройдет 30 июля в Лос-Анджелесе.

"Я очень рад вернуться в ринг. Мы делаем великолепную работу к этому бою. Обещаю что все, кто придет и будет смотреть по телевизору, останутся довольны", - сказал боксер.

Последний бой он провел в декабре 2021-го и одержал победу мощным нокаутом над мексиканцем Полом Валенсуэлой (26-11, 17 КО).

Напомним, интересы Ахмедова представляет промоутерская компания GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО).

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