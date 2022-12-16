Казахстанский чемпион попал в список самых избегаемых топами боксеров

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Твиттер-аккаунт ESPN Ringside причислил казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) к числу самых избегаемых боксеров на сегодняшний момент, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый казахстанский чемпион мира по версии WBO в среднем весе попал в компанию к Шакуру Стивенсону, Джарону Эннису, Верджилу Ортису и Давиду Бенавидесу.

"Кто самый избегаемый боксер на данный моммент?", - адресовал акаунт данный вопрос своим подписчикам.

Отметим, что свой титул Алимханулы получил после отказа американца Деметриуса Андраде от защиты, после чего от казахстанца "убежал" и еще один бывший чемпион - мексиканец Хайме Мунгия.

В последнем бою в ноябре, Алимханулы победил решением судей защитил свой пояс от британца Дензела Бентли.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Мунгия Хайме Андраде Деметриус

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