Казахстанский боксёр взлетел в мировом рейтинге после нокаута в карде Канело

Казахстанский боксёр второго среднего веса Бек Нурмаганбет (17-0, 15 КО) поднялся сразу на четыре позиции в рейтинге Международной боксёрской федерации (IBF) после досрочной победы над мексиканцем Маркосом Васкесом (21-4-1, 10 КО), передают Vesti.kz.

Нурмаганбет вошёл в пятёрку лучших IBF

Поединок состоялся 31 октября в Эр-Рияде в рамках боксёрского вечера с участием Сауля Канело Альвареса и Кристиана Мбилли. Нурмаганбет эффектно завершил бой уже в первом раунде, отправив Васкеса в нокаут.

Благодаря этой победе казахстанец улучшил своё положение в рейтинге IBF и теперь занимает пятое место в дивизионе.

Кто входит в топ рейтинга IBF

Чемпионским поясом IBF во втором среднем весе владеет кубинец Ослейс Иглесиас (16-0, 15 KO). Первые две строчки рейтинга остаются вакантными, третью позицию занимает француз Кевин Леле Саджо (30-1, 25 KO), а четвёртую — представитель Ливии Малик Зинад (24-1, 18 KO).

Таким образом, Нурмаганбет закрепился среди пяти ведущих претендентов на чемпионский титул организации.

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