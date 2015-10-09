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Вчера 21:31
 

Нокаутом в первом раунде закончился бой непобежденного казахстанца в карде у Канело

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Нокаутом в первом раунде закончился бой непобежденного казахстанца в карде у Канело Бек Нурмагамбет. Фото: instagram.com/nurmaganbet.bek.kazbekuli©

Казахстанский боксёр Бек Нурмаганбет (17-0, 15 КО) сразился с мексиканцем Маркосом Родригесом (21-4-1, 10 КО). Бой состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксёр Бек Нурмаганбет (17-0, 15 КО) сразился с мексиканцем Маркосом Родригесом (21-4-1, 10 КО). Бой состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

Поединок был в суперсреднем весе был рассчитан на десять раундов. Бой завершился в первом раунде победой казахстанца впечатляющим нокаутом.

Представляем вашему вниманию видео нокаута:


Бой прошёл в рамках боксёрского вечера под названием "Мексика против мира" на арене The Venue.

Главным событием шоу станет поединок за чемпионский титул во втором среднем весе между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (63-3-2, 39 КО) и непобеждённым французом Кристианом Мбилли (29-0-1, 24 КО), владеющим поясом WBC.

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