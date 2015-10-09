Казахстанский боксёр Нуртас Ажбенов (15-2, 5 КО) проведёт следующий поединок 27 ноября на турнире IBA Pro 22 в Уфе (Россия), где встретится с непобеждённым местным спортсменом Вадимом Мусаевым (15-0, 9 КО), передают Vesti.kz.

Шанс на титул и последний бой

На кону противостояния будет стоять вакантный титул IBF Pan Pacific в полусредней весовой категории.

Предыдущий поединок казахстанец провёл 31 октября в Актобе. Его соперником стал представитель Узбекистана Бургут Ходжибоев (10-14, 5 КО). Ажбенов завершил встречу уже в первом раунде, одержав победу нокаутом.

Что известно о сопернике

Вадим Мусаев последний раз выходил на ринг 11 июля в Москве. Тогда российский боксёр единогласным решением судей победил представителя Уганды Фарахата Манилолу (14-4, 9 КО).

Таким образом, предстоящий поединок станет для Ажбенова возможностью завоевать международный титул и нанести первое поражение в профессиональной карьере непобеждённому Мусаеву.

Казахстанский боксёр получил бой за титул после победы нокаутом

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