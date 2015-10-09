Казахстанский боксёр получил бой за титул после победы нокаутом

Казахстанский боксёр Александр Ковригин (9-2, 7 КО) проведёт следующий поединок 28 ноября в Маниле (Филиппины), где встретится с представителем Танзании Рамаданом Масудом Иддом (9-2, 2 КО), передают Vesti.kz.

Ковригин поборется за титул WBF International

На кону предстоящего боя будет стоять пояс чемпиона WBF International в лёгкой весовой категории.

Для 28-летнего казахстанца этот поединок станет первым с декабря 2025 года. Тогда в Алматы Ковригин одержал досрочную победу над грузинским боксёром Давидом Нацвилишвили (4-8, 1 КО), прервав серию из двух поражений подряд.

Соперник Ковригина идёт после поражения нокаутом

Рамадан Масуд Идд в последний раз выходил на ринг 25 июля в Найроби (Кения). Тогда танзанийский боксёр проиграл нокаутом местному спортсмену Джавану Буйю (8-0, 5 КО).

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