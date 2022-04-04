Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) рассказал о тренировках в лагере абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО). В ходе беседы с корреспондентом Vesti.kz он поделился впечатлениями от спаррингов со звездой и планами на будущее.

- Тренировочный лагерь проходит прекрасно. Отрабатываем новые элементы. С "Канело" провели несколько спаррингов. С первого раза прекрасно отрабатываем. Он такой же обычный человек, как и все мы. Однако он действительно очень талантливый и выдающийся боксер. У него сильный и быстрый удар, прекрасная защита, он умеет держать удар. Он много работает на тренировках. Он мне показался простым и хорошим человеком. Он ничего лишнего не говорит, показывает себя как настоящий мужчина, - отметил Ербосынулы.

- Когда и где состоится ваш следующий бой?

- Мой бой планируется в США, но дата еще не утверждена. Сейчас процесс переговоров в самом разгаре, а я готов к любому решению. Моя главная цель - битва за титул чемпиона мира. Я - обязательный претендент. Я должен победить своего соперника и выиграть титул. Дальше будут видны новые перспективы.

Казахстанский боксер помогает "Канело" в подготовке к бою с чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО). Поединок состоится 7 мая в Лас-Вегасе.

Напомним, что Ербосынулы готовится к бою с кубинцем Давидом Морреллом (6-0, 5 КО), владеющим чемпионским поясом WBA. Вместе с Айдосом в США отправились еще пять казахстанских боксеров.

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