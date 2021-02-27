Казахстанский боксер из веса Головкина жестко нокаутировал россиянина в Алматы

Казахстанский боксер-средневес Абай Толеш (6-1, 4 КО) провел свой восьмой бой на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Алматы он встречался с Василием Штыком (2-2, 2 КО) из России. Поединок был рассчитан на восемь раундов, но закончился в пятом. Сначала Толеш отправил оппонента на канвас, а чуть позже Штык после добивания оказался в тяжелом нокауте.

Таким образом, Толеш одержал седьмую победу (5 КО) при одном поражении, тогда как Штык потерпел третье поражение в карьере при двух победах.

Напомним, Толеш в 2017 году выиграл чемпионат Казахстана. Самым известным представителем Казахстана в среднем весе в профи является Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), владеющий титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

Добавим, что главным событием вечера станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева (2-0, 2 КО) с представителем Украины Сервером Эмурлаевым (23-1, 9 КО). На кону будет стоять вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе.



