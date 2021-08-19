Казахстанский боксер-тяжеловес уличил в трусости своего соперника после срыва боя

Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев (10-0, 7 КО) высказался по поводу своего второго отмененного боя подряд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

20 августа в Дубаи (ОАЭ) Балоев должен был встретиться с представителем Камеруна Ролли Ламбертом Фогумом (11-1-1, 10 КО), но поединок был отменен из-за травмы соперника. Однако казахстанский боксер сомневается, что камерунец травмировался.

"Второй мой бой за 2021 год перед взвешиванием срывается. Первый бой 27 февраля из-за COVID-19 положительного теста оппонента. Второй - 20 августа, Дубай, отказ оппонента. Мол, он травмировался и не может провести со мной бой, в чем я очень сомневаюсь!" - написал Балоев на своей странице в Instagram.

Свой последний бой Балоев провел в августе прошлого года в Алматы, когда единогласным решением судей одержал победу над белорусом Юрием Быховцевым (10-21-3, 5 КО).

После этого казахстанец должен был вернуться на ринг в феврале с Денисом Царюком (12-4, 10 КО), однако россиянин сдал положительный тест на COVID-19, из-за чего поединок был отменен.

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