Казахстанский боксер с титулами от WBC и WBO потерпел первое поражение в карьере

Казахстанский боксер Нурбол Султанбай (4-0, 1 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло в рамках вечера бокса MTK Kazakhstan в Алматы. Султанбай встречался другим казахстанцем Нуржаном Макашбаевым (0-1-2). Поединок в полусреднем весе был рассчитан на шесть раундов и продлился всю отведенную дистанцию. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Макашбаеву.

Таким образом, Нуржан одержал первую победу в профи, а Султанбай потерпел первое поражение.

Добавим, что Нурбол в декабре завоевал титулы WBC (ABC) Silver и "молодежный" пояс WBO Asia Pacific в первом полусреднем весе.

Ранее в рамках вечера бокса Нурдос Толебай нокаутировал Жандоса Ережепова, продлив победную серию до пяти боев. Его соперник дебютировал на профи-ринге.