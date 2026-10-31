Казахстанский боксер сделал вес перед боем в карде Канело

Казахстанский боксер второго среднего веса Бек Нурмаганбет (16-0, 14 КО) прошел официальное взвешивание перед поединком с мексиканцем Маркосом Рамоном Васкесом Родригесом (21-3-1, 10 КО), сообщают Vesti.kz. После процедуры соперники встретились лицом к лицу и провели традиционную дуэль взглядов.

На весах Нурмаганбет показал 171,5 фунта (77,79 килограмма). Его оппонент оказался немного легче — 170,5 фунта (77,34 килограмма).

Бой казахстанца и мексиканца состоится сегодня, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок пройдет в суперсреднем весе, будет рассчитан на десять раундов и войдет в программу боксерского шоу "Мексика против мира" на арене The Venue.

Главным событием предстоящего шоу станет противостояние Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО) и француза Кристиана Мбилли (29-0-1, 24 КО). На кону будет стоять чемпионский пояс WBC во втором среднем весе.

Отметим, что Нурмаганбет уже трижды выступал в андеркарде вечеров бокса с участием Канело. Казахстанец также известен как спарринг-партнер звездного мексиканца.