Казахстанский боксер рассказал о дружбе с Канело

Казахстанский боксер второго среднего веса Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО) поделился с корреспондентом Vesti.kz своими впечатлениями после очередной досрочной победы и объяснил, почему большие бои получить непросто. В ходе беседы он рассказал о дружбе с именитым мексиканцем Саулем Канело Альваресом (58-2-2, 39 КО) и отношении к негативным комментариям.

Последний бой казахстанца состоялся в минувшие выходные в Помоне (штат Калифорния, США), где Нурмаганбет нокаутировал венесуэльца Эбера Рондона (20-4, 13 КО).

- В своем бою никаких сложностей не испытал. Соперник был опытным, но не таким сильным. Возраст у него был солидный. Все прошло по плану. Я выполнил задачу.

- Расскажите, когда ждать больших боев?

- Мы готовимся к каждому бою. Карьера идет в правильном направлении. Если нам попадется хороший боксер, то будем драться. В США не так тепло относятся к казахстанским боксерам. Получить большие бои с чемпионами непросто. Постепенно, показывая себя, мы можем добиться этого. Точно не знаю, сколько проведу боев. Сколько скажут, столько буду. Не могу сказать, когда случится чемпионский бой у меня. Вы сами понимаете, что профессиональный бокс - это сложная сфера.

- Вы дружите с Канело. Не сталкивались ли с негативным отношением из-за этого?

- Мы хорошо относимся к Канело. Он добился великих достижений в боксе. Мы учимся у него. Есть многие казахстанцы, которые не любят его после боев с Геннадием Головкиным. Говорят, что мы помогаем и просим помощи у врага GGG, но большинство понимают. Здесь нет ничего плохого. Это большой опыт.

- С кем хотелось бы встретиться на ринге?

- Я готов драться с любым соперником, которого мне дадут.

- Стоит ли ожидать вашего возвращения и в любителях?

- Мне не поступало никаких предложений. Не могу сказать, - отметил Бек.

Следующий бой казахстанца пройдет 6 мая в Гвадалахаре (Мексика) на вечере бокса Канело Альварес - Джон Райдер. Там Нурмаганбет встретится с другим венесуэльцем Аргенисом Эспаньей (15-1, 14 КО).

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