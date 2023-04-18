Чемпион Азии из Казахстана подтвердил свое участие в андеркарте у Канело

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО) подтвердил корреспонденту Vesti.kz свое участие в вечере бокса, главным событием которого станет поединок мексиканца Сауля Канело Альвареса с британцем Джоном Райдером.

Событие состоится 6 мая в Гвадалахаре (Мексика). В андеркарте Нурмаганбет встретится с венесуэльцем Аргенисом Эспаньей (15-1, 14 КО).

"Я буду драться в андеркарте у Канело 6 мая. Большая благодарность за это компании Suleimen Promotions, которая продвигает наши дела на профи-ринге", - отметил Бек.

Добавим, что последний бой казахстанца состоялся в минувшие выходные в Помоне (штат Калифорния, США). Там Нурмаганбет нокаутировал в первом раунде венесуэльца Эбера Рондона (20-4, 13 КО).

Для казахстанца, идущего без поражений, эта победа стала девятой в профи и седьмой досрочной.

В любителях Бек становился победителем чемпионата Азии-2019.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"