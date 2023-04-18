Чемпион Азии из Казахстана подтвердил свое участие в андеркарте у Канело

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО) подтвердил корреспонденту Vesti.kz свое участие в вечере бокса, главным событием которого станет поединок мексиканца Сауля Канело Альвареса с британцем Джоном Райдером.
Событие состоится 6 мая в Гвадалахаре (Мексика). В андеркарте Нурмаганбет встретится с венесуэльцем Аргенисом Эспаньей (15-1, 14 КО).
"Я буду драться в андеркарте у Канело 6 мая. Большая благодарность за это компании Suleimen Promotions, которая продвигает наши дела на профи-ринге", - отметил Бек.
Добавим, что последний бой казахстанца состоялся в минувшие выходные в Помоне (штат Калифорния, США). Там Нурмаганбет нокаутировал в первом раунде венесуэльца Эбера Рондона (20-4, 13 КО).
Для казахстанца, идущего без поражений, эта победа стала девятой в профи и седьмой досрочной.
В любителях Бек становился победителем чемпионата Азии-2019.
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