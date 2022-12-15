Казахстанский боксер получил бой за титул чемпиона мира после победы нокаутом

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) получил титульный бой. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Movida Promotions, которая представляет его интересы.

"Жанкош Тураров после победы над Луисом Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) получил бой за титул чемпиона мира по версии IBO. Глава промоутерской компании Movida Promotions Алимжан Калдияров уже приступил к переговорам. Титульный поединок может возглавить вечер бокса 18 марта в Алматы.

Ожидаем двойной праздник на Наурыз", - говорится в заявлении Movida Promotions.

Ранее отмечалось, что соперником Турарова может стать действующий обладатель чемпионского титула IBO мексиканец Алехандро Менесес (16-5, 9 КО).

Напомним, что казахстанец финишировал Ромеро в седьмом раунде и завоевал вакантный пояс IBO Intercontinental.