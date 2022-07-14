Казахстанский боксер из команды Головкина получил в соперники мексиканского Тайсона

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (18-1, 14 КО) узнал имя следующего соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что он вернется на ринг 30 июля в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

Соперником Ахмедова станет мексиканец Рикардо Адриан Луна (23-8-2, 15 КО) по прозвищу "Тайсон". Поединок рассчитан на десять раундов.

Казахстанский боксер уже провел пресс-конференцию перед боем.

Напомним, интересы Ахмедова представляет промоутерская компания GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе(42-1-1, 37 КО). Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт