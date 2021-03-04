Казахстанский боксер Руслан Мадиев (13-1, 5 КО) прошел взвешивание перед поединком с пуэрториканцем Даниэлито Зорильей (14-0, 11 КО) по прозвищу "Зорро", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их десятираундовый бой состоится утром 5 марта в Пуэрто-Рико. На кону будет стоять вакантный титул WBO NABO в первом полусреднем весе.

Оба боксера уложились в лимит в 140 фунтов (63,5 килограмма) и показали одинаковый вес - 139,6 фунта (63,32).

Также соперники впервые встретились лицом к лицу.

В Казахстане покажут в прямом эфире титульный бой казахстанца Мадиева против "Зорро"

Напомним, интересы Мадиева представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions. Последний раз казахстанец выходил на ринг в июле 2019 года в Карсоне (штат Калифорния, США), когда решением судей победил филиппинца Рикки Сисмундо (35-14-3, 17 КО).