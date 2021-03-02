Казахстанский боксер из Golden Boy пригрозил сопернику перед титульным боем

Казахстанский боксер Руслан Мадиев (13-1, 5 КО) поделился настроем на предстоящий титульный бой с пуэрториканцем Даниэлито Зорильей (14-0, 11 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Их встреча состоится 4 марта в Пуэрто-Рико. На кону будет стоять вакантный региональный титул WBO NABO в первом полусреднем весе. Формат поединка - десять раундов.

"Зорилья - очень уважаемый, непобежденный боксер, и он будет боксировать дома, однако он никогда не дрался с таким жестким соперником, как я. Именно победа над таким бойцом поднимет мою карьеру на новый уровень. Я очень рад сразиться с Даниэлито Зорильей в этот вечер четверга в Пуэрто-Рико. У нас был отличный тренировочный лагерь, и я, как всегда, готов к бою. Я также очень благодарен, что моя семья и болельщики смогут посмотреть мой поединок в прямом эфире в Казахстане", - цитирует Мадиева Boxing247.com.

Напомним, интересы Мадиева представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions. Последний раз казахстанец выходил на ринг в июле 2019 года в Карсоне (штат Калифорния, США), когда решением судей победил филиппинца Рикки Сисмундо (35-14-3, 17 КО).