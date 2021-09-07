Казахстанский боксер после драки на улице нокаутировал популярного блогера. Есть видео

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) продолжает активно проводить время в отсутствие поединков на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз Тураров принял участие в необычном челлендже с известным блогером Мейржаном Туребаевым. Его суть заключалась в повторении видео, на котором участники по кругу бьют в пресс.

В итоге Турарову хватило четырех ударов, чтобы отправить Мейржана в нокаут.

Отметим, что нескольким днями ранее Тураров провел необычную акцию в Алматы. Боксер вышел на улицы и провел спарринги с жителями города.

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Последний раз Тураров выходил на ринг в июле 2019 года, когда в Нур-Султане в третьем раунде нокаутировал аргентинца Мауро Максимилиано Годоя (34-6-1, 17 КО) и завоевал титул WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе.

В апреле 2021 года казахстанец должен был провести бой против британца Тайрона Маккенны (21-2-1, 6 КО), но Жанкош в последний момент заболел коронавирусом. Перенесенный на август поединок тоже сорвался, а Тураров лишился титула.

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