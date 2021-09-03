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Драка казахстанского боксера с алматинцами на улице попала на видео

Драка казахстанского боксера с алматинцами на улице попала на видео
©instagram.com/zhankoshturarov/
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский боксер Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) провел необычную акцию в Алматы. Спортсмен вышел на улицы и провел спарринги с жителями города, передает корреспондент Vesti.kz.

Мероприятие состоялось на алматинском Арбате. Тураров взял боксерские перчатки и предлагал всем прохожим "подраться" с ним. Желающих оказалось предостаточно. Как позже он отметил в своем профиле в Instagram, решил таким образом вдохновить молодежь.

Тураров не выходил на ринг с июля 2019 года, когда в Нур-Султане в третьем раунде нокаутировал аргентинца Мауро Максимилиано Годоя (34-6-1, 17 КО) и завоевал титул WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе. В апреле 2021 года должно было состояться его возвращение в бой против британца Тайрона Маккенны (21-2-1, 6 КО), но казахстанец в последний момент заболел коронавирусом. Поединок был перенесен на август в Белфаст, но в итоге сорвался, и Тураров потерял свой титул.

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Метки:
Тураров Жанкош Алматы

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