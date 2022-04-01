Казахстанский боец UFC обратился к Головкину

Боец UFC Сергей Морозов (17-5) из Казахстана отреагировал на приезд чемпиона мира по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) для поединка с обладателем пояса "суперчемпиона" WBA японца Риотой Муратой (16-2, 13 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер-профессионал прибыл в Токио и поприветствовал фанатов перед поединком, который пройдет 9 апреля. Более 42 тысяч пользователей поставили под постом "Нравится".

"Батыр алга 🇰🇿", - написал Морозов, который сам может получить бой с принципиальным соперником в UFC.

Что касается Головкина, то стал известен его гонорар за объединительный поединок с Муратой.

Стал известен гонорар Головкина за бой против "суперчемпиона" за три титула