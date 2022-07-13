Казахстанские боксеры улучшили позиции в рейтинге WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил свой рейтинг, сообщают Vesti.kz. Позиции в нем улучшили казахстанские боксеры.

Так, супертяжеловес Жан Кособуцкий поднялся с 15-й позиции на 12-ю.

Мейирим Нурсултанов, выступающий в среднем весе, ранее располагался на десятом месте, а теперь - на восьмом.

Напомним, что Кособуцкий в последнем бою завоевал вакантный пояс WBC International. А Нурсултанов защитил свой титул WBO International.

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