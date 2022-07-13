Казахстанские боксеры улучшили позиции в рейтинге WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил свой рейтинг, сообщают Vesti.kz. Позиции в нем улучшили казахстанские боксеры.
Так, супертяжеловес Жан Кособуцкий поднялся с 15-й позиции на 12-ю.
Мейирим Нурсултанов, выступающий в среднем весе, ранее располагался на десятом месте, а теперь - на восьмом.
Напомним, что Кособуцкий в последнем бою завоевал вакантный пояс WBC International. А Нурсултанов защитил свой титул WBO International.Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт