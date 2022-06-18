Казахстанка Сатыбалдинова толкнула соперницу на взвешивании перед титульным боем

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (5-2-1, 2 КО) прошла процедуру взвешивания перед титульным боем с гаитянкой Джайкой Павилус (3-5-1, 1 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также соперницы провели дуэль взглядов, в ходе которой потолкались на сцене, позируя перед камерами.

Бой, в котором будет оспорен второстепенный пояс в легком весе по версии GBO, пройдет утром 19 июня по казахстанскому времени в Коммерсе (Калифорния, США). Поединок начнется ориентировочно в 07:40 по времени Нур-Султана.

Отметим, что Сатыбалдинова выступает в профи, но не выходила на ринг почти три года.

Ее последний бой состоялся в июле 2019 года. Тогда она уступила мексиканке Даяне Гонсалес, потерпев второе поражение в карьере.