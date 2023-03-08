Казахстанка Ангелина Лукас вошла в рейтинг самых сексуальных боксерш мира

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Сегодня 17:05
©instagram.com/angelina_lukas1997

Украинский спортивный портал vRINGe.com включил Ангелину Лукас в топ-25 самых сексуальных боксерш мира, сообщают Vesti.kz. Ее назвали секс-дивой Казахстана. 

В рейтинг также вошли такие боксерши, как Кристина Хаммер, Фрэнчон Крюс-Дезерн, Марисела Корнехо, Ракель Миллер и другие. 

"Ангелина Лукас

Рекорд: 3-0, 2 КО

25 лет / Казахстан

Кто такая: боксирует в 52,2 кг.

Секс-дива Казахстана, которая вынудила мужскую часть страны позабыть о существовании Фирузы Шариповой.

Только посмотрите на эту богиню гламура. Сможете поверить, что Ангелина - трехкратная чемпионка Казахстана, победительница Кубка мира, призер престижных любительских турниров "Странджа" и Кубок Босфора.

Из-за конфликта с Федерацией бокса Казахстана (повезли на чемпионат Азии другую спортсменку) решила перейти в профессионалы. В последнем проведённом поединке взяла малозначимый пояс по версии UBO", - пишет портал. 

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Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс

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