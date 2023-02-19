Казахстанец с нокаутом вернулся после годового простоя

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Даулет Даукенов (10-2, 4 КО) нокаутировал никарагуанца Серхио Гонсалеса (10-32-5, 7 КО) на вечере бокса в Пльзени (Чехия), передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок был запланирован на шесть раундов, но завершился досрочной победой казахстанца в третьем раунде. Это было первое выступление в Чехии.

Эта победа стала 11-й для Дауенова на профи-ринге, а Серхио Гонсалес потерпел уже 33-е поражение в профессиональной карьере.

Добавим, что казахстанец не дрался больше года. В последний раз в декабре 2021-го он победил единогласным решением судей узбекистанца Елдорбека Саидова (6-7-2, 4 КО).

Даукенов начал карьеру в профи в 2017 году. Большинство боев он провел в России. Также он выступал в Украине, Казахстане и Беларуси.