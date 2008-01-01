Казахстанец решением победил филиппинца на вечере бокса в Нур-Султане

Предыдущие бои он выиграл досрочно.

Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official/
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Вчера 23:25

21-летний казахстанский боксер Евгений Павлов, выступающий в полулегком весе (до 57,1 килограмма), победил 28-летнего Алие Лауреля из Филиппин, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой продлился все отведенные шесть раундов, по итогам которых судейским решением выиграл казахстанец. Для Павлова это был третий бой в профи, в предыдущих двух схватках он выиграл досрочно. Лаурель потерпел пятое поражение при 18 победах и одной ничьей.

Стоит отметить, что итог получился закономерным, так как Павлов на протяжении всего поединка выглядел более активным и превзошел своего оппонента по акцентированным ударам.

Добавим, что другой казахстанский профи Данила Семенов победил ганца Абрахама Табула.

Главным событием вечера в Нур-Султане станет поединок Айдоса Ербосынулы (14-0, 9 КО) против ганского боксера из топ-15 Иссы Самира (19-0, 16 КО). Казахстанец будет защищать чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и WBA.

Метки:
Профессиональный бокс Ербосынулы Айдос
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 23:25
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