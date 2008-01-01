Казахстанец решением победил филиппинца на вечере бокса в Нур-Султане

21-летний казахстанский боксер Евгений Павлов, выступающий в полулегком весе (до 57,1 килограмма), победил 28-летнего Алие Лауреля из Филиппин, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Бой продлился все отведенные шесть раундов, по итогам которых судейским решением выиграл казахстанец. Для Павлова это был третий бой в профи, в предыдущих двух схватках он выиграл досрочно. Лаурель потерпел пятое поражение при 18 победах и одной ничьей.



Стоит отметить, что итог получился закономерным, так как Павлов на протяжении всего поединка выглядел более активным и превзошел своего оппонента по акцентированным ударам.



Добавим, что другой казахстанский профи Данила Семенов победил ганца Абрахама Табула.



Главным событием вечера в Нур-Султане станет поединок Айдоса Ербосынулы (14-0, 9 КО) против ганского боксера из топ-15 Иссы Самира (19-0, 16 КО). Казахстанец будет защищать чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и WBA.