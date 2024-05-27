Казахстанец помог Усику побить Фьюри и получил бой

Казахстанский боксер супертяжелого веса Нурсултан Аманжолов (6-1, 5 КО) определился с датой следующего поединка на профессиональном ринге, передает Vesti.kz.

Возвращение Аманжолова состоится в рамках вечера бокса в Алматы 1 июня. Имя соперника пока что не объявлено.

Для Нурсултана это будет первый профи-бой с марта этого года, когда он так же в Алматы досрочно победил индийца Кулдипа Сингха (9-8-1, 6 КО). После этого Аманжолов участвовал в турнире "Ночь чемпионов" от IBA, где проиграл решением судей Бекхану Исраилову из России, а также выиграл любительский турнир памяти Сагадата Нурмагамбетова.

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Добавим, что Нурсултан Аманжолов является спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика, который завоевал свое звание в противостоянии с британцем Тайсоном Фьюри. Их супербой прошел в этом месяце и завершился победой Усика решением судей.