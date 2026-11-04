Казахстанский боксёр второго среднего веса Бек Нурмаганбет прокомментировал свою эффектную победу над мексиканцем Маркосом Родригесом и высказался о слабых сторонах Сауля Канело Альвареса, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Нокаут года и планы на чемпионский пояс

На турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Нурмаганбет нокаутировал Родригеса уже в первом раунде. Издания The Ring и DAZN назвали этот удар "нокаутом года".

Сам казахстанец признался, что не ожидал столь быстрого завершения поединка.

"Если СМИ так говорят, значит им это нравилось! В профи-боксе замечают такие результаты, потому что это бизнес. Людям, фанатам ты должен нравиться, потому что они платят за эти эмоции. Мне важно было победить, но как именно, я предсказать не мог. Это просто фарт, я думаю, потому что Родригес - хороший опытный соперник, у него был чемпионский бой. Я даже немного боялся его опыта, потому что у него было много поединков по десять раундов, а для меня это первый", - заявил Нурмаганбет.

На профессиональном ринге 28-летний боксёр одержал 17 побед в 17 поединках, из них 15 - досрочно. По его словам, для завоевания чемпионского пояса необходимо побеждать соперников с высокими позициями в мировых рейтингах.

Вернётся ли Нурмаганбет в сборную Казахстана?

Несмотря на возможность выступить на Олимпийских играх, боксёр пока не рассматривает возвращение в любительский спорт.

"Сейчас нет. Я думаю, любительский бокс профи уже не особо интересен", - отметил он.

Что Нурмаганбет сказал о Канело и Алимханулы

С 2023 года казахстанец тренируется в зале Канело Альвареса, наставником которого является Эдди Рейносо.

Отвечая на вопрос о возможном поединке Жанибека Алимханулы с мексиканцем, Нурмаганбет поддержал соотечественника, но не стал выделять слабые стороны Альвареса.

"Жанибек ағай - это мой кумир. Я ему желаю достигнуть всего, о чем он мечтает, от всей души. А что касается Канело, то, посмотрев последний бой, я не могу сказать, что у него есть слабые стороны. Всё зависит от подготовки, психологии и физического состояния. Кто в какой форме подошёл к поединку, тот и добивается победы. Но мне пока не хватает уровня, чтобы высказывать своё мнение о чемпионах, о великих спортсменах. Потому что в боксе, не видя своими глазами, как человек готовился, что ел и что пил, я не могу ничего утверждать. Они никому не показывают свои слабые стороны, - ответил Бек.

Напомним, Алимханулы неоднократно бросал вызов Канело и намерен добиться объединительного поединка с мексиканцем.