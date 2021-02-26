В Казахстане появится новый чемпион мира? Ербосынулы уже в шаге от титульного поединка

Ближайшие перспективы Айдоса Ербосынулы подтвердились. Боксер получил возможность провести элиминаторный поединок против россиянина Евгения Шведенко. А это очень крутое событие. Есть вероятность того, что в Казахстане может появиться еще один чемпион мира. Все подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.

В общем, выстрелил второй фронт. Первый тесно связан с мексиканцем Саулем Альваресом. В рейтинге WBA Ербосынулы находился на второй строчке. Теперь же, после корректировок, он возглавляет топ-лист.

Чемпионом по этой версии в суперсреднем весе является "Канело". WBA вправе назначить Айдоса обязательным претендентом. Вот тогда настанет его звездный час. И это вполне реально. Так что данный вариант развития его карьеры стоит держать в уме.

Пока же ближайшим событием будет развитие упомянутого выше второго фронта, который поддерживается IBF. Ербосынулы заполучил "элиминатор", по итогам которого превратится в обязательного претендента для пока еще босса организации в этом дивизионе Калеба Планта.

Американец отобрал титул у венесуэльца Хосе Ускатеги. Тогда, в 2019 году, Плант одержал победу единогласным решением судей. С тех пор провел три защиты, последняя из которых была зимой текущего года. Он без особых проблем справился с соотечественником Калебом Труэксом.

Вот здесь и начинается самое интересное. С одной стороны, Плант нацелен на бой с Альваресом, который решил зачистить суперсредний вес. С другой - американец говорит о том, что до этого хочет провести обязательные бои, чтобы уже сосредоточиться на бое всей своей жизни.

"Люди считают Альвареса королем. Я близок к тому, чтобы этот бой состоялся. Мы оба думаем об этом, наши команды ведут переговоры, поэтому бой с Альваресом неизбежен.

IBF действительно строго придерживается своих правил, и IBF обычно является единственным санкционирующим органом, который не жертвует обязательной защитой ради крупных поединков. Так что мы подумали, что было бы неплохо провести два боя подряд, чтобы в течение всего остального года обязательное условие не помешало бы мне провести большой объединительный бой".

Так что у Шведенко и Ербосынулы есть реальный шанс подраться с Плантом уже в этом году. Параллельно развивается и другой сюжет. Калеб дерется с Альваресом. Допустим, уступает ему. Тогда казахстанец и россиянин будут иметь возможность биться с самим "Канело".

Сценарий, конечно, для оптимистов. В реальности все может получиться совершенно иначе. Гарантий никаких нет. Но в любом случае Шведенко с Айдосом вытянули счастливые карты, способные им принести куш.

Уже известна дата встречи претендентов. Их бой должен пройти 17 апреля в немецком Карлсруэ. Были проведены торги, по итогам которых право на проведение выиграла немецкая Fächer Sport Management, представляющая Шведенко.

Так что Ербосынулы в шаге от титульного боя. И есть вероятность того, что в Казахстане может появиться еще один чемпион мира - пятый (разбавит компанию Геннадия Головкина, Василия Жирова, Жаната Жакиянова и Бейбута Шуменова).

Главное - действовать и не рушить самому свои перспективы, как делали некоторые.