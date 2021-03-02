Казахстанский боксер Руслан Мадиев (13-1, 5 КО) 4 марта проведет свой 15-й бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Возвращение Мадиева состоится в Пуэрто-Рико. Его соперником по десятираундовому поединку станет местный боксер Даниэлито Зорилья (14-0, 11 КО) по прозвищу "Зорро". На кону будет стоять вакантный региональный титул WBO NABO в первом полусреднем весе.

В Казахстане бой в прямом эфире покажет телеканал "Хабар". Начало трансляции утром 5 марта в 08:00 часов по времени Нур-Султана.

Напомним, интересы Мадиева представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions. Последний раз казахстанец выходил на ринг в июле 2019 года в Карсоне (штат Калифорния, США), когда решением судей победил филиппинца Рикки Сисмундо (35-14-3, 17 КО).