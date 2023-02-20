Казахстанcкий боксер узнал соперника на защиту титула

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Сегодня 17:46
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32-летний казахстанец Бекман Сойлыбаев (15-1, 6 КО) проведет защиту титула WBA Inter-Continental во втором полулегком весе 21 марта в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сойлыбаев встретится с непобежденным 34-летним филиппинцем Женелем Лаусой (11-0-1, 7 КО). Их десятираундовый бой пройдет в андеркарте чемпионского противостояния казахстанца Жанкоша Турарова (26-0, 19 КО) с действующим обладателем пояса IBO в первом полусреднем весе мексиканцем Алехандро Менесесом (16-5, 9 КО).

Отметим, что Сойлыбаев в последнем бою завоевал титул WBA Inter-Continental, нокаутировав осенью Сифосету Мвулу из ЮАР. Благодаря этому он поднялся на 12-е место в рейтинге WBA.

Его следующий оппонент все бои провел на Филиппинах. Он начал карьеру в 2014 году, провел 11 победных боев и однажды свел противостояние вничью. Также на его счету семь досрочных успехов.

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Метки:
Сойлыбаев Бекман

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