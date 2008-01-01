"Казахский король" получил бой за титул от WBO после первого поражения в карьере

Стала известна дата следующего боя казахстанского проспекта легкого веса Виктора Коточигова (12-1, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На ринг "казахский король" вернется 19 февраля в рамках вечера бокса от MTK Global в Великобритании. Его соперником станет ирландец Гэри Калли (11-0, 5 КО). На кону в поединке, рассчитанном на десять раундов, будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе.

Свой последний бой Коточигов провел в октябре в Дубае (ОАЭ), когда единогласным решением судей проиграл британцу Макси Хьюзу (22-5-2, 4 КО) и потерял титул WBC International. Для казахстанца это поражение стало первым в карьере.

Калли же боксировал в августе в Саут-Киркби (Англия) и по итогам восьми раундов победил местного боксера Крэйга Вудраффа (10-6, 4 КО).