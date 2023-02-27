"Казахский король" побил в Ташкенте узбекского соперника

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Боксер из Казахстана Виктор Коточигов (13-2, 5 КО), выступающий в легком вече, выступил на вечере профессионального бокса в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В поединке первого полусреднего веса (до 63,5 килограмма) "Казахский король" встречался с местным боксером Сардором Музаффаровым (4-6, 2 КО). Шестираундовый бой завершился победой казахстанца по очкам. Музаффаров продлил серию поражений до шести боев.

Что касается Коточигова, то в перед этим поединком он победил решением судей Айзека Муши (6-3-1, 4 КО) из Танзании. Бой состоялся 18 декабря 2022 года в Дубае (ОАЭ).

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Метки:
Коточигов Виктор

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