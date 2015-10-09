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"Казахский король нокаутов" узнал хорошие новости перед боем в Астане

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"Казахский король нокаутов" узнал хорошие новости перед боем в Астане ©instagram.com/sultanzaurbek/

Всемирная боксерская ассоциация (WBА) обновила рейтинги в разных весовых категориях. Изменения затронули двух казахстанцев, передают Vesti.kz.

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Всемирная боксерская ассоциация (WBА) обновила рейтинги в разных весовых категориях. Изменения затронули двух казахстанцев, передают Vesti.kz.

Представитель первого среднего веса Батыр Джукембаев (23-1, 17 КО) опустился с 12-го места на 14-е, сообщает vRINGe. Другой казахстанец из второго полулегкого дивизиона Султан Заурбек (19-0, 13 КО) по прозвищу "Казахский король нокаутов", напротив, улучшил свои позиции, поднявший с третьей на вторую строчку.

Примечательно, что вскоре обоим спортсменам предстоит провести поединок на вечере бокса в Астане, который состоится 5 апреля. Джукембаев разделит ринг с британцем Кейном Гарднером (17-4, 7 KO). А Заурбек сразится с южноафриканцем Азинга Фузиле (18-2, 12 КО).

Ключевым событием турнира станет бой чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) против незнающего поражений француза Анауэля Нгамиссенге (14-0, 9 КО).


Ранее "Казахский король нокаутов" сделал честное признание о домашних боях. А Батыр Джукембаев ответил на главный вопрос о своей карьере.

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