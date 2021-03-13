"Казахский король" мощным нокаутом проиграл второй подряд титульный бой

Соперник вырубил его достаточно быстро.

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Сегодня 03:50

Виктор Коточигов по прозвищу "казахский король" потерпел второе поражение в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz

Он принял участие в вечере бокса в Болтоне (Великобритания), который был организован менеджерской компанией MTK Global. 

Соперником казахстанца, проводящего свой 14-й бой в профи, был ирландец Гэри Калли, который имел на два поединка меньше. 

На кону 10-раундовой встречи стоял вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе. Уже во втором раунде Коточигов пропустил мощный удар в челюсть и оказался на настиле ринга. Он пытался подняться, но не смог, и рефери остановил поединок. 

Напомним, что в своем предыдущем бою в октябре прошлого года казахстанский боксер проиграл впервые в карьере, потеряв титул WBC International.

 

Метки:
Профессиональный бокс WBO Коточигов Виктор
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 03:50
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