У капитана сборной Камшыбека Кункабаева сменился соперник за несколько дней до боя в профи

У капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева (2-0, 2 КО) сменился соперник по следующему бою в профи. Об этом сообщает его менеджерская компания MTK Kazakhstan.

Его поединок станет главным событием шоу в Алматы, которое состоится 27 февраля. Изначально Кункабаев должен был драться с британцем Стивеном Уордом (13-1, 4 КО). Теперь же его соперником станет представитель Украины Сервер Эмурлаев (23-1, 9 КО). На кону боя будет стоять вакантный пояс WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе.

Напомним, предыдущий бой в профи Кункабаев провел в декабре прошлого года, нокаутировав украинца Сергея Радченко (7-7, 2 КО). Дебютировал же он в августе, удосрочив во втором раунде Ису Акбербаева (20-2, 15 КО).

Кункабаев является обладателем лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио в весовой категории свыше 91 килограмма. Он получил разрешение сборной Казахстана проводить бои в профи, пока в любителях соревнования из-за пандемии проходят очень редко.