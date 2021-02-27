Капитан сборной Казахстана выиграл досрочно третий бой кряду и завоевал первый титул в профи-карьере

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев (2-0, 2 КО) провел свой третий бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном событии вечера бокса в Алматы в бою за вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе Кункабаев встречался с Сервером Эмурлаевым (23-1, 9 КО) из России.

Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился после шестого - угол Эмурлаева отказался от продолжения.

Таким образом, Кункабаев выиграл досрочно третий бой кряду и завоевал первый титул в профи-карьере.

Ранее в соглавном событии казахстанский боксер-легковес Нуртас Ажбенов (11-0, 4 КО) одержал победу над россиянином Евгением Смирновым (13-2-3, 3 КО) и завоевал титул WBC Asia Continental.