Капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев прошел взвешивание перед титульным боем в профи

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев (2-0, 2 КО) прошел взвешивание перед третьим боем в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его поединок станет главным на турнире MTK Fight Night, который состоится завтра, 27 февраля, в Алматы.

Уорд не приедет, зато будут капитан сборной Казахстана и призер Олимпиады. Превью к вечеру бокса в Алматы

Соперником Кункабаева станет представитель Украины Сервер Эмурлаев (23-1, 9 КО). На кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе.

Оба оппонента успешно уложились в лимит весовой категории - до 200 фунтов, то есть до 90,718 килограмма.

Напомним, что изначально Кункабаев должен был драться с британцем Стивеном Уордом (13-1, 4 КО), но два дня назад произошла смена соперника.