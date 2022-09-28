"Канело" высказался о реванше с Биволом после победы над Головкиным

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес (58-2-2, 39 KO) прокомментировал возможный реванш с Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО), сообщает "Чемпионат".

Соперники провели бой в мае. Тогда Бивол в ранге обладателя пояса WBA в полутяжелом дивизионе выиграл единогласным решением судей. 5 ноября россиянин проведет бой с обязательным претендентом на свой титул мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-0, 30 KO).

"Биволу нужно разобраться с Рамиресом. Я хочу победы Рамиреса, желаю ему победы, но посмотрим, как будет. Реванш с Биволом? Я могу выиграть этот бой, без проблем", - заявил Альварес.

Отметим, что вместо реванша с Биволом "Канело" 18 сентября провел третий бой с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), в котором победил единогласным решением судей.