"Канело" высказался о поражении от Бивола

Абсолютный чемпион суперсреднего веса мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) рассказал о поражении Дмитрию Биволу (20-0, 11 KO), сообщает "Чемпионат".

Напомним, что 8 мая Бивол победил "Канело" единогласным решением судей. Мексиканец несмотря на заявление о реванше следующий бой проведет бой с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). Поединок состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

"Думаю, я выдал очень конкурентный бой, особенно в первом раунде. Однако потом я стал уставать. После этого, мне кажется, я выиграл только один раунд. Трудно сказать. Впоследствии я пересмотрел поединок. Считаю, что выдал конкурентный бой", - сказал Альварес.

Накануне Артур Бетербиев (18-0, 18 КО) намерен провести бой с Биволом.