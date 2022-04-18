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"Канело" восхитился боксерами из Казахстана и сделал заявление

"Канело" восхитился боксерами из Казахстана и сделал заявление
©instagram.com/canelo/
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) лестно отозвался о казахстанских боксерах, находившихся в его тренировочном лагере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) помогал "Канело" готовиться к бою с чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО). Он состоится 7 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Также в лагере мексиканца были другие казахстанцы - Евгений Павлов, Бек Нурмаганбет, Данил Семенов, Абылайхан Жусупов и Абильхан Аманкул.

"У Казахстана много очень хороших боксеров. Несколько недель назад к нашему лагерю присоединились несколько казахстанских боксеров. Очень сильные боксеры, поздравляю Казахстан с тем, что у вас есть такие хорошие боксеры, и вообще Казахстан хорошая страна с лучшими боксерами. Я обязательно хочу посетить вашу страну. Эти казахи скоро станут чемпионами, в этом я не сомневаюсь. Алга, Казахстан", - сказал Альварес.

Напомним, в случае победы в предстоящем бою "Канело" в сентябре должен провести трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). Они бились в 2017 и 2018 годах. Первая их встреча не выявила сильнейшего, а во второй успех решением праздновал Альварес.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Альварес Сауль Ербосынулы Айдос Павлов Евгений Нурмаганбет Бек Жусупов Абылайхан Аманкул Абильхан

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