"Канело" на следующей неделе определится с соперником. Озвучен вариант с Головкиным

По словам промоутера Эдди Хирна, лучший боксер планеты Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) определится со следующим соперником на будущей неделе. Об этом функционер сообщил в эфире DAZN, передает vRINGe.com.

Бой "Канело" запланирован на 7 мая.

Как говорит Эдди, на следующей неделе Альварес встретится со своим тренером-менеджером Эдди Рейносо - тогда и решат, с кем драться.

Промоутер не знает, кто это будет, но упоминает чемпиона WBC в тяжелом весе Илунгу Макабу (28-2, 25 КО) как возможный вариант. Тому 29 января нужно сначала выиграть у Табисо Мчуну. У "Канело" верят в победу над Макабу.

"Сауль пока наслаждается жизнью в Майами, - говорит Хирн. - Видел пару видеороликов с ним. Заслуженный отдых. На следующей неделе они сядут и начнут говорить о том, что будет дальше и кто будет следующим. Есть много вариантов".

"Да, это определенно вариант для него, - сказал Хирн, когда его спросили о шансе на бой Сауля с чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло. - Есть отличные варианты в 76,2 килограмма. Есть Геннадий Головкин для трилогии. Есть Чарло, если он поднимется в весе. Есть Давид Бенавидес. Есть вариант в тяжелом весе".

Напомним, "Канело" и GGG бились в 2017 и 2018 годах в Лас-Вегасе. Первый бой не выявил сильнейшего - ничья, а во втором успех судейским решением праздновал мексиканский боксер.