Канело сделал заявление по реваншу Бетербиева и Бивола

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) прокомментировал предстоящий реванш между Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО) и Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО), который пройдет 22 февраля в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

"Это снова будет очень хороший бой, оба великолепные бойцы. Увидите ли вы меня еще в полутяжелом весе? Возможно", - заявил Канело в разговоре с FightHub TV.

Первый их бой состоялся 12 октября 2024 года в том же месте и завершился победой Бетербиева судейским решением. Тогда Артур впервые не смог победить досрочно, тогда как Бивол потерпел первое поражение в карьере.

Сам Альварес, в свою очередь, активно готовится к потенциальному бою с Теренсом Кроуфордом. Организовать это громкое противостояние намерен влиятельный спортивный промоутер Турки Аль аш-Шейх.

Добавим, что в мае 2022 года Бивол победил Канело решением судей. Тот бой прошел в лимите полутяжелого весе. Мексиканец планировал воспользоваться прописанным в контракте пунктом о реванше, но стороны так и не договорились.