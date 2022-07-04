"Канело" рассказал о главной мотивации перед трилогией с Головкиным

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) перед трилогией с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) на фоне словесных дуэлей с соперником вспомнил нечто подобное с американцем Калебом Плантом и объяснил, что его мотивирует готовиться к третьему бою с казахстанцем, сообщает vRINGe.com.

"Канело" заявил, что на этот раз Головкину достанется еще больше, так как "у них личное". Казахстанец высмеивает слова мексиканца, но тот напоминает, что такое было ранее - поцапался на пресс-конференции с американцем Плэнтом, в бою с которым и стал абсолютом в 76,2 килограмма.

"Спросите сами у Планта, - улыбается Канело. - Если мне не нравится оппонент, то все сразу же меняется. Я более упорно готовлюсь, использую свою злость во благо. И перед Плантом я тренировался как никогда прежде. А сейчас, перед боем с Головкиным, я чувствую, что для меня это еще более личное. Вся разница между Головкиным и Плантом в том, что Калеб искренне говорит то, что думает. А Геннадий то и дело играет роль хорошего парня. У него нет яиц, чтобы показать всем, каков он на самом деле. Да, такие меня всегда бесят больше всего".

В мае "Канело" попытался отобрать пояс WBA Super у российского полутяжа Дмитрия Бивола, но проиграл решением судей. Мексиканец хочет взять реванш: "Я учусь. Каждый бой - это прежде всего пища для размышлений. Я пересматриваю бои, вижу ошибки, иду в зал, чтобы поработать над их исправлением. Сейчас меня интересуют только два боя - Головкин и реванш с Биволом. Каких-то еще планов у меня нет", - заявил он.

Трилогия Головкин - "Канело" состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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