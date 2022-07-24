"Канело" показал скорость рук перед третьим боем с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) продолжает подготовку к третьему бою против казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Инсайдер Майкл Бенсон выложил в твиттере видео с тренировки мексиканца: "Канело" Альварес продемонстрировал скорость рук и движения головы на тренировке перед трилогией с Геннадием Головкиным 17 сентября".

Напомним, трилогия Головкин - "Канело" состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где прошли предыдущие их два боя. Первый поединок в 2017 году завершился спорной ничьей, а через год судьи отдали победу мексиканцу.

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