"Канело" показал "Лицо бокса" перед трилогией с Головкиным

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) поделился новыми фотографиями в своих соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Лицо бокса", - гласит описание публикации в Instagram спортсмена.

17 сентября "Канело" и Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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