"Канело" подобрали соперников после трилогии с Головкиным

Мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (58-2-2, 39 КО) подобрали новую оппозицию после трилогии с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), пишет vRINGe.com. Ранее эксперты высказались о четвертом бое с казахстанцем.
"Канело" единогласным решением судей выиграл третий бой у Головкина, а издание выбрало новых конкурентов.
1. Дмитрий Бивол - шансы высокие, но не максимальные;
2. Джошуа Буатси - шансы весьма высокие;
3. Джон Райдер - шансы очень высокие;
4. Хильберто Рамирес - шансы невелики;
5. Артур Бетербиев - шансы ничтожно малы.
Добавим, что ранее сразу несколько спикеров оценили возможность четвертого боя Головкина с "Канело", а казахстанец получил обязательного претендента на свой титул.
"Канело" - звезда, Головкин - великий". Эксперт сделал заключение о трилогии
Реклама