"Канело" озвучил цель на третий бой с Головкиным

Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) ответил на вопросы мексиканских СМИ, пребывая на родине, сообщает vRINGe.com. Одна из главных звезд бокса озвучил цель на следующий поединок против объединенного чемпиона среднего веса казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), прокомментировал поражение в крайнем бою против "суперчемпиона" по версии WBA россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО) и рассказал, что он из него познал.

- "Канело", у вас много увлечений. Одно из них - пение. Расскажите об этом и о возможном дуэте с вашим другом Герардом Ортисом.

- Я люблю петь. Но так, как я это умею, - это совсем другая история. Мы отложим пение в сторону.

- Какая ваша самая большая страсть?

- Бокс - это моя самая большая страсть.

- По поводу поединка-трилогии, ваш фокус отправить Головкина на пенсию?

- Да, это моя цель на этот бой - отправить Головкина на пенсию! У меня будет отличный лагерь, чтобы достичь этой цели.

- Как вы готовитесь к этому бою? Вы показываете, что, несмотря на факт вашего поражения, вы все еще в строю.

- Это жизнь. Где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Как я говорил ранее, когда гонишься за величием - будут заминки и преграды на этом пути. Будет одна или три, или десять - но это не значит, что ты не достигнешь этого. Мы все еще здесь и на том же пути.

- Что вы познали из крайнего поединка, что можете взять в ринг на следующий бой?

- Двигаться вперед. Очевидно, что случаются вещи, которые не должны были случиться. Но это то, как оно есть. Я должен двигаться вперед с тем же уровнем дисциплины и также не совершать те ошибки, которые уже совершал.

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