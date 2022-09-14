"Канело" оценил Головкина перед трилогией

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) поделился ожиданиями от боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). По казахстанскому времени их трилогия состоится утром в воскресенье, 18 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Там же они бились в 2017 и 2018 годах. В первом поединке была зафиксирована ничья, а во втором судьи отдали победу "Канело".

"В предыдущем бою он все сделал четко. Это все тот же боец. Он очень силен: легко переносит пропущенные удары, хорошо бьет. Говорю вам, это все тот же боец. В бою с Риотой Муратой Головкин, возможно, чуть больше пропускал. Но, полагаю, это всего лишь по той причине, что удары соперника его не впечатлили. Я так считаю.

Если нокаутирую, то хорошо. Если нет, тогда буду готов отбоксировать все 12 раундов. С 2018 года я не бегаю кроссы. Прекратил бегать из-за травмы колена, которая была у меня в преддверии реванша. Вы ведь помните, я тогда еще в апреле перенес операцию. А в этом лагере я вновь вернулся к бегу. Так что чувствую себя даже лучше. Мне удобно во втором среднем весе. Как в нем себя будет чувствовать Головкин? Этого я не знаю. Но напомню, что когда я перешел в средний вес, то сразу же принял бой с лучшим из лучших - с ним. Так что у меня с этим никаких проблем не было", - приводит его слова vRINGe.com.

Боксеры прибыли в Лас-Вегас и уже встретились лицом к лицу. Кроме того, Головкин успел дать небольшое интервью.

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